واشنطن ترسل مساعدات عسكرية للإمارات بعد هجمات الحوثيين

أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، أنها قررت إرسال مساعدات عسكرية إلى الإمارات لتوفير دعم إضافي ضد هجمات الحوثيين.

جاء ذلك في بيان لمتحدث وزارة الدفاع جون كيربي، أعقب اتصالا هاتفيا بين وزير الدفاع الأمريكي ليود أوستن، وولي عهد أبوظبي نائب القائد العام للقوات الإماراتية محمد بن زايد آل نهيان.

ووفق البيان، سترسل واشنطن طائرات مقاتلة ومدمرة تحمل صواريخ موجهة مع استمرار التعاون الوثيق في مجال المعلومات الاستخباراتية.

وذكر أن واشنطن قررت "إرسال المدمرة حاملة الصواريخ الموجهة للبحرية الأمريكية (يو إس إس كول) للتعاون مع البحرية الإماراتية قبل الرسو في ميناء في أبوظبي".

وأشار أيضا إلى نشر واشنطن طائرات مقاتلة من الجيل الخامس "لمساعدة الإمارات في مواجهة التهديد الحالي" في إشارة واضحة إلى أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الإمارات "كشريك استراتيجي طويل الأمد".

والثلاثاء، قالت متحدثة البيت الأبيض جين ساكي، إن الجيش الأمريكي "رد على تهديد صاروخي على الإمارات".

وأضافت أن التدخل الأمريكي تضمن "استخدام صواريخ باتريوت الاعتراضية (لدعم) جهود القوات المسلحة لدولة الإمارات"، وتابعت: "أود القول إننا نعمل بشكل وثيق معهم".

وهذه هي المرة الثانية التي تتحرك فيها القوات الأمريكية في هذا الإطار، بحسب المصدر ذاته.

وجاء الهجوم الأخير قبيل زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى معرض دبي إكسبو 2020.

والاثنين الماضي، قال الحوثيون إنهم استهدفوا أبوظبي ودبي بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، فيما أعلنت وزارة دفاع الإمارات اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الجماعة تجاه أراضيها "دون وقوع أية خسائر".

ومؤخرا بدأت الجماعة بشن هجمات على مصالح ومواقع إماراتية، بدأتها في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، باعتراض سفينة شحن إماراتية قبالة محافظة الحديدة غربي اليمن، ثم هاجمت بمسيرات وصواريخ باليستية أبوظبي في 17 و25 من الشهر ذاته.