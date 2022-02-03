الرئيس الأميركي يعلن تصفية زعيم تنظيم داعش الجديد في عملية أطمة

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن الجيش الأميركي "أزال من ساحة المعركة" زعيم تنظيم داعش أبا إبراهيم الهاشمي القريشي في العملية التي نفذها الجيش الأمريكي في شمال سوريا ليل الأربعاء الخميس.

وأشار بايدن إلى أن جميع الجنود الأميركيين سالمون، معلنا أنه سيتوجه بكلمة إلى الشعب الأميركي لاحقا خلال النهار.

قتل 13 شخصاً، بينهم ستة أطفال وأربعة نساء، في عملية عسكرية نفذتها قوات أمريكية ليلة الخميس، في إدلب شمال غربي سوريا.

ووفق مصادر محلية وأخرى بالدفاع المدني، نُفذت قوات أمريكية عملية إنزال جوي عبر طائرات مروحية في الساعة 00.30، بمساندة من طائرة حربية من طراز F16 قرب قرية أطمة شمالي إدلب.

وقال أحد سكان القرية، فضل عدم ذكر اسمه، إنه سمع بعد منتصف الليل أصواتا عالية جدا ظنها في البداية إعصار، ليتبين لاحقا أنها مروحيات تجوب سماء القرية وتطلق تحذيرات عبر مكبرات الصوت.

وأوضح أن القوات الأمريكية نادت عبر المكبرات شخصا مجهولا كي يسلم نفسه، ثم أطلقوا النار على سيارة اعتقدوا أنها جاءت لمساندة الشخص المستهدف، فأصابت بعض الطلقات عددا من البيوت المجاورة وألحقت بها أضرارا.