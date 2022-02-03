السودان.. البرهان يترأس اجتماعا للجنة وقف إطلاق النار بدارفور

عقد رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، اجتماعا للجنة وقف إطلاق النار الدائم في مدينة الفاشر، مركز ولاية شمال دارفور غربي البلاد.

وبحسب بيان الجيش، حضر الاجتماع كل من رئيس هيئة الأركان المكلف ونائبه للعمليات، وقائد الفرقة السادسة مشاة ونائبه.

وأفاد البيان بأن البرهان استمع لشرح عن تكوين اللجنة والمهام التي تضطلع بها، والأنشطة والأدوار التي قامت بتنفيذها والتعريف بعضوية اللجنة.

وفور وصوله إلى الفاشر، الأربعاء، رفقة نائبه محمد حمدان دقلو حميدتي، أعلن البرهان اتفاقا على إخلاء المدن من كل قوات الحركات المسلحة خلال أسبوع، فيما شدد حميدتي على ضرورة فرض هيبة الدولة.

وفي يوليو/ تموز الماضي، أصدر البرهان قرارا بتشكيل اللجنة العليا المشتركة لتنفيذ الترتيبات الأمنية ولجنة وقف إطلاق النار في دارفور.

ووقعت الخرطوم، في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، اتفاقا لإحلال السلام مع حركات مسلحة ضمن تحالف الجبهة الثورية.

فيما تخلفت عن الاتفاق الحركة الشعبية ـ شمال بزعامة عبد العزيز الحلو، وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، التي تقاتل القوات الحكومية في دارفور.

وتضمنت الترتيبات الأمنية للاتفاق تشكيل قوات مشتركة بين القوات الحكومية والحركات المسلحة، تحت اسم القوى الوطنية لاستدامة السلام في دارفور، بهدف حفظ الأمن وحماية المدنيين.