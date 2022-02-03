اليونيسيف: 52 طفلاً قتلوا بسبب مخلفات الحرب بالعراق في 2021

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، اليوم الخميس، أن 52 طفلاً قتلوا وأصيب 73 بإعاقة، في العراق، بسبب مخلفات حربية، عام 2021.

وقالت المنظمة الأممية، في بيانها، إن 4 أطفال قتلوا فيما فقد اثنان آخران أطرافهما، الأسبوع الماضي، نتيجة لحوادث تتعلق بالذخائر المتفجرة في موقعين مختلفين في العراق.

وأضافت أن هذه ليست حالة منفردة من حالات فقدان أرواح الأطفال ففي عام 2021 قتل 52 طفلاً، وتعرض 73 طفلا للإعاقة نتيجة للمخلفات الحربية والذخائر غير المتفجرة".

وأكدت المنظمة أن هناك حاجة إلى المزيد من الجهود المتضافرة للحد من تأثير هذه المتفجرات.

وتعتبر الألغام والقنابل غير المتفجرة، واحدة من أكبر المشكلات التي تواجه السلطات العراقية لإعادة النازحين في المناطق المحررة شمالي البلاد، خصوصا في محافظتي نينوى وكركوك، إلى جانب الألغام المنتشرة في جنوب البلاد، وتعود إلى حرب الثمانينيات بين العراق وإيران.

وبخلاف الحرب مع إيران، تنتشر الألغام ومخلفات الحروب في العراق، إبان غزو الكويت عام 1990، واحتلال قوات دولية بقيادة الولايات المتحدة للبلاد عام 2003، وسيطرة تنظيم داعش الإرهابي على مناطق في العراق بين عامي 2014 و2017.