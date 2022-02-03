سوريا.. مقتل 13 شخصاً في غارة أمريكية بينهم نساء وأطفال

قتل 13 شخصاً، بينهم ستة أطفال وأربعة نساء، في عملية عسكرية نفذتها قوات أمريكية ليلة الخميس، في إدلب شمال غربي سوريا.

ووفق مصادر محلية وأخرى بالدفاع المدني، نُفذت قوات أمريكية عملية إنزال جوي عبر طائرات مروحية في الساعة 00.30، بمساندة من طائرة حربية من طراز F16 قرب قرية أطمة شمالي إدلب.

وقال أحد سكان القرية، فضل عدم ذكر اسمه، إنه سمع بعد منتصف الليل أصواتا عالية جدا ظنها في البداية إعصار، ليتبين لاحقا أنها مروحيات تجوب سماء القرية وتطلق تحذيرات عبر مكبرات الصوت.

وأوضح أن القوات الأمريكية نادت عبر المكبرات شخصا مجهولا كي يسلم نفسه، ثم أطلقوا النار على سيارة اعتقدوا أنها جاءت لمساندة الشخص المستهدف، فأصابت بعض الطلقات عددا من البيوت المجاورة وألحقت بها أضرارا.

وقالت مصادر في الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، إن 13 أشخاص، بينهم أطفال ونساء، قُتلوا في العملية العسكرية.

وأوضحت مصادر صحفية أن البيت المستهدف انهارت بعض جدرانه وأسقفه واحترق مطبخه وتضررت كل محتوياته، وتناثرت فيه بقايا الذخيرة التي استخدمتها القوات الأمريكية.

وأضافت أن القوات الأمريكية استهدفت شخصا يُعتقد أنه قيادي في تنظيم داعش، ومن أكثر المطلوبين لها.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، جون كيربي، في تصريح مقتضب، اليوم الخميس، إن العملية تمت بنجاح، ومن دون خسائر بين الجنود الأمريكيين، دون مزيد من التفاصيل حول الشخص أو المجموعة المستهدفة في العملية.

ونفذت القوات الأمريكية، عام 2019، عملية إنزال جوي مشابهة في إدلب، أسفرت عن مقتل زعيم داعش، أبو بكر البغدادي.