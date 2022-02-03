ماذا حل بعشرات القصور الفاخرة التي بناها صدام حسين؟

شيّد صدام حسين عشرات القصور والمجمعات الفاخرة حفرت أحرف اسمه الأولى على بعض جدرانها ونحتت صوره على واجهاتها.. لكن معظم هذه القصور قد استحال اليوم خرائب أو قواعد عسكرية.

ويزيد عدد هذه القصور والمجمعات الرئاسية عن المئة تضم مباني ضخمة في سبع محافظات لكن غالبيتها في بغداد ومدينة تكريت مسقط رأس صدام حسين الواقعة على بعد 180 كيلومترا شمال العاصمة.

على الجدران الخرسانية الضخمة، حفر الدكتاتور أحرف اسمه الأولى إضافة إلى أسماء معاركه ضد إيران وغيرها.

وبعد سقوط النظام السابق مع الغزو الأميركي العام 2003، نهبت غالبية هذه القصور قبل أن تحولها القوات الاجنبية إلى مقرات عسكرية.

واليوم أصبح عدد قليل منها منشآت مدنية فيما ترك وأُهمل أو دمر ما تبقى منها خلال المعارك التي مزقت البلاد.

ويقول رئيس هيئة الاثار والتراث ليث مجيد حسين لوكالة فرانس برس "لدينا إمكانية أن نجعل من القصور متاحف، على الأقل في بغداد".

ويضيف "نستطيع أن نقيم متحفا للسجاد أو متحف العائلة الحاكمة أو للفن الاسلامي".

لكنه يشير الى أن بعض القصور "ضخمة جداً ويحتاج إعادة تأهيلها إلى موارد مالية طائلة".

ويفيد مسؤولون أن صدام حسين زار بعض هذه القصور مرة أو مرتين فقط لكنها كانت تحظى بحماية مشددة ولم يشاهدها آنذاك سوى عمال شاركوا بتشييدها.

ويقول مسؤول حكومي لوكالة فرانس برس، فضل عدم كشف أسمه، إن "البيروقراطية والفساد حالا دون إصلاح القصور وتحويلها إلى مرافق سياحية وتراثية".

- رمزية الدكتاتورية:

تضم بغداد مجمعات لقصور رئاسية تحول قسم منها الى مبان حكومية. كذلك حول أحدها الى "جامعة أميركية" خاصة فتحت على يد مستثمر عراقي في قصر "الفاو" أول قصر يمنح للاستثمار الخاص.

ويقع هذا القصر الذي تحيط به بحيرات وعدد من المباني الصغيرة من الحجر والرخام الأنيق قرب مطار بغداد. وكان معدا لاستقبال كبار الضيوف لكنه تحول الى مقر للجيش الاميركي بعد العام 2003.

ويشعر مايكل مونلكس رئيس "الجامعة الأميركية" بفخر بالحال التي أصبح عليها المجمع بعد تأهيله.

ويقول "كل المباني الأخرى كانت محطمة والشبابيك مدمرة، كانت فوضى".

ويتابع مونلكس وهو ينظر الى حروف "ص ح" المحفورة في سقوف القصر المزينة بنقوش ملونة "صدام حسين كان لديه غرور كبير وترى حروف اسمه في كل مكان".

وأضاف "كنا نتساءل ماذا نفعل بها أنزيلها أم نغطيها؟" لكن في النهاية كان القرار بالإبقاء عليها كما هي لأن هذا "مكان تاريخي".

ويختم مبررا رمزية المكان بـ"أنه قصر الدكتاتور السابق، الآن تحول لمؤسسة تعليمية لفائدة كل العراقيين".

وفي البصرة، أقصى جنوب العراق، بنى صدام حسين ثلاثة قصور كبيرة تطل على شط العرب بات اثنان منها مقرات للحشد الشعبي، الموالي لإيران فيما تحول الأخير إلى متحف لوزارة الثقافة.

ويقول قحطان العبيد مفتش آثار تراث البصرة، بفخر "استطعنا تغيير رمزيته الدكتاتورية الى رمزية ثقافية".

والبصرة هي "المحافظة الوحيدة التي نجحت في تحويل أحد القصور إلى مبنى لائق وتراثي"، وفقا لهذا المسؤول، موضحا "هناك عدد كبير من القصور، أكثر من 166 مبنى بين قصر ومنزل" فخم.

- "حكومات لم تبن شيئا":

وتسعى السلطات المحلية في محافظة بابل إلى تحويل قصر في مدينة بابل الأثرية إلى متحف. ويطل هذا القصر على موقع أثري وشيد على تل صناعي على ارتفاع 90 متراً.

ويضم قصر بابل أيضا أحرف صدام منقوشة على الجدران وكذلك منحوتات لوجه صدام وملوك من الحضارات القديمة مثل نبوخذنصر الثاني.

تحمل جدران كل قاعة أسماء المعارك التي خاضعها العراق خلال حربه مع إيران (1980-1988) مثل "رمضان مبارك" و"محمد رسول الله".

تتدلى اليوم في القاعات الكبرى المهجورة ثريات متهالكة، فيما انتشرت على الجدران كتابات فوضوية لمن هب ودب من الزوار.

وحول عدد من المباني والمرافق الخدمية المحيطة بالقصر إلى منتجع سياحي.

ويقول عبد الستار ناجي مدير منتجع بابل "عندما دخلنا الموقع عام 2007، كان بحالة يرثى لها، الحكومة المحلية قررت أن يكون الموقع متنفسا لأهالي بابل والمناطق المجاورة والمحافظات الاخرى".

ويوضح معماري كان يعمل في زمن النظام السابق، إن "الحكومات المتعاقبة لم تبن شيئا ولم تستطع أن تقوم بما قام به صدام في بناء القصور".

وعلى ضفاف نهر دجلة يضم المجمع الرئاسي في تكريت، أكثر من ثلاثين قصراً تحول معظمها إلى أطلال بسبب المعارك فيما استحال مبنى صغير فيه يطل على نهر دجلة، إلى مزار كونه كان شاهداً على إعدام ما لا يقل عن 1700 من المجندين في حزيران/يونيو 2014، بعد اختطافهم من معسكر سبايكر القريب.