وزارة الدفاع التركية: تحييد 43 إرهابيا شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، تحييد 43 إرهابيا من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، في منطقتي عمليتي "نبع السلام" و"درع الفرات" شمالي سوريا.

وقالت الوزارة، في بيان، إن القوات المسلحة التركية ردت بالمثل على إطلاق التنظيم النار باتجاه منطقتي عمليتي "نبع السلام"، و"درع الفرات".

وأضافت أن الجيش التركي تمكن من تحييد 34 إرهابيا في منطقة "درع الفرات"، و9 في منطقة "نبع السلام".

وأوضحت الدفاع في بيان آخر لاحقا، إن الجيش التركي أنزل ضربات قاسية ضد التنظيم الإرهابي في إطار عملية نسر الشتاء، شمالي العراق وسوريا.

ولفت أن التنظيم الإرهابي رد على ضربات الجيش التركي من خلال استهداف المدنيين، وكان آخرها قصف مدينة الباب، الأربعاء، ما أسفر عن مقتل 9 مدنيين، وإصابة 31 بجروح.

وأردفت أن التنظيم الإرهابي أطلق أيضا نيرانا استفزازية تجاه قواعد الجيش التركي في كل من مناطق "الدادات" و"جبرين"، و"تل مالد".

وأكدت على أن الجيش التركي رد بالمثل على التنظيم الإرهابي، حيث قصف بقاذفات الصواريخ 30 موقعا، ما أسفر عن تحييد 43 إرهابيا في منطقتي عمليتي "نبع السلام"، و"درع الفرات".

واستطاع الجيش التركي عبر عملية "درع الفرات" التي أطلقها في 24 أغسطس/ آب 2016، تطهير 2055 كيلومترا مربعا من الأراضي شمالي سوريا، من العناصر الإرهابية.

وتقع "نبع السلام" شرقي نهر الفرات في الشمال السوري، وهي المنطقة التي أطلق فيها الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري عملية في 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين.