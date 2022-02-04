إسرائيليون يتضامنون مع فلسطينيين ويزرعون أشجار الزيتون

شارك عشرات المتضامنين الإسرائيليين، اليوم الجمعة، في زراعة أشجار زيتون، مع المواطنين الفلسطينيين في بلدة بورين، جنوب مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في منطقة شمالي الضفة الغربية، غسان دغلس، إن الشرطة الإسرائيلية وجنود الاحتلال منعوا حافلات تقل المتضامنين من دخول بلدة بورين، فاضطروا لدخول البلدة سيرا على الأقدام.

وذكر أن متضامنين يساريين إسرائيليين ونوابا في الكنيست (البرلمان) شاركوا في فعالية زراعة أشجار الزيتون على أراضي المواطنين ذات الملكية الخاصة والمهددة بالمصادرة، شرقي البلدة.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلية انتشرت بكثافة في المكان، ومنعت تقدم المتضامنين لزراعة الأراضي المحاذية لبؤرة جفعات رونيم الاستيطانية.

وفي 21 يناير/كانون الثاني الماضي اعتدى مستوطنون إسرائيليون في ذات المنطقة على متضامنين، وأصابوا 10 منهم، بينهم 4 إسرائيليين، وأحرقوا إحدى مركباتهم.