لبنان.. حملة لمقاطعة مجمع تجاري بسبب العنصرية ضد الحجاب

دشن نشطاء لبنانيون، الخميس، وسم #قاطعABC_ عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، على خلفية رفض مجمع تجاري بالعاصمة بيروت وجود عاملة محجبة في أحد متاجره.

وتصدر الوسم قائمة الأكثر تداولاً على مواقع التواصل في لبنان خاصة تويتر.

ويوم أمس الخميس، أعلنت إدارة متجر فول هاوس المخصص لبيع الأدوات المنزلية أنها إدارة المجمع التجاري (ABC) والواقع بمنطقة الأشرفية، طالبته بضرورة استبدال عاملة لدية فقط لأنها محجبة.

وبرر المجمع طلبه بأن ذلك يتنافى مع قوانين المؤسسة، والتي تشمل منع أي دلائل دينية لدى العاملين في المجمع التجاري، بحسب بيان نشره "فول هاوس" عبر حسابه على فيسبوك.

وقال المتجر (فول هاوس): "أنّه على إثر ذلك تمّ انسحابنا من المجمع، لمعارضتنا التمييز بجميع أنواعه"، لافتاً في الوقت ذاته أن الموظفة ما زالت تعمل لديه وتكمل عملها في فروعه الأخرى الموجودة خارج المجمع.

وبهذه الحادثة ضجت مواقع التواصل، ما أثار موجة من الجدل والغضب بين النشطاء ورواد تلك المنصات بسبب تصرف المجمع التجاري.

وتحت الوسم المتداول، كتب الصحفي محمد قازان في تغريدة: "عدم قبولكم للحجاب، هو دليل على نفاق شعاراتكم حول دولة المواطنة والكفاءة وعدم التبعية للخارج، أنتم متخلفون وعنصريون".

من جانبها شاركت الصحفية إيمان إبراهيم بالوسم ذاته، وسألت في تغريدة لها عبر تويتر: "ماذا عن شجرة الميلاد أليست شعاراً دينياً؟"، وأضافت: "ضاق البلد بهذه العقليات المتحجرة".

وكانت إدارة المجمع التجاري أصدرت بياناً إثر الانتقادات التي تعرضت لها، قالت فيه إنها تؤكد لزبائنها الكرام وللرأي العام احترامها لجميع الديانات والمذاهب والتعامل معها على مبدأ المساواة والوحدة فيما بينها.

وأضافت: "لذلك تحافظ الإدارة على عدم إبراز أي شعار ديني أو حزبي أو سياسي لأي فئة انتمى".