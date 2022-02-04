مستوطنون إسرائيليون يلوثون "عمدا" نبع مياه قرية قريوت في الضفة الغربية المحتلة

قام مستوطنون إسرائيليون الجمعة، بتلويث نبع مياه قرية "عمدا"، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وفي تصريح للأناضول، قال الناشط بشار القريوتي، إن "مستوطنين استغلوا ذهاب الفلسطينيين لأداء صلاة الجمعة، واقتحموا نبع مياه بقرية قريوت جنوبي نابلس شمال الضفة".

وأوضح أن "المستوطنين دخلوا إلى المنطقة وكسروا قفل باب النبع وخلعوا السياج المحيط به و لوثوا المياه عمدا بمواد ذات رائحة كريهة، حتى باتت لا تصلح للزراعة أو الشرب".

وأضاف: "أهالي القرية قاموا بترميم نبع المياه وإنشاء مشروع زراعي في الأراضي المحيطة به، للحفاظ عليه من محاولات المستوطنين المستمرة للسيطرة عليه".

وتابع: "سيقوم الأهالي بسحب المياه وتعقيمها، وفي حال استمرار الاعتداء عليه سيقومون بأداء صلاة الجمعة كل أسبوع عند النبع لمنع المستوطنين من الاقتراب منه".

وفي الآونة الأخيرة، تضاعف معدل اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين بالضفة الغربية، بما في ذلك الاعتداءات الجسدية وتخريب وحرق الممتلكات والمزارع، فيما يقول الفلسطينيون إن تلك الممارسات ترتكب على مرأى من جنود الجيش الإسرائيلي.

ويتوزع نحو 666 ألف مستوطن إسرائيلي في 145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وفق بيانات لحركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية.