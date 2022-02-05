أمير قطر يلتقي السيسي وابن زايد في بكين

التقى أمير قطر تميم بن حمد، السبت، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، في العاصمة الصينية بكين.

جاء ذلك خلال لقاءين منفصلين على هامش المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الـ24، المقامة في العاصمة بكين، وفق وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا).

ولم تقدم الوكالة تفاصيل بشأن طبيعة المباحثات التي دارت بين القادة الثلاثة.

ومنذ إعلان المصالحة الخليجية، تبذل مصر والإمارات من جانب، وقطر من جانب آخر، جهودا لتطوير العلاقات، بعد 4 سنوات على قطيعة شملت إغلاق الأجواء.

وفي 5 يناير/كانون الثاني 2021، أنهت قمة العلا بالسعودية، خلافا اندلع صيف 2017 بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب وقطر من جانب آخر، وهو الأصعب منذ تأسيس مجلس التعاون عام 1981.

والجمعة، انطلقت فعاليات النسخة الـ24 من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، التي تستضيفها الصين خلال الفترة من 4 وحتى 20 فبراير/شباط الجاري.