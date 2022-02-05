فلسطين تدعو لسحب  قرار منح إسرائيل وضع مراقب في الاتحاد الإفريقي

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، السبت، لسحب قرار منح إسرائيل وضع مراقب في الاتحاد الإفريقي.

جاء ذلك خلال مشاركته نيابة عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في أعمال القمة الـ35 للاتحاد الإفريقي المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، يومي السبت والأحد.

وأضاف المسؤول الفلسطيني: "قرار منح إسرائيل عضوية مراقب في الاتحاد الإفريقي مكافأة لا تستحقها، وندعو لسحب هذا القرار".

وتابع: "يجب ألا تكافأ إسرائيل مقابل نهجها العنصري بمعاملة الفلسطينيين".

وأردف: "معاملة الاحتلال الإسرائيلي اللاإنسانية للفلسطينيين هي سياسة فصل عنصري".

وفي يوليو/حزيران الماضي، وافق موسى فكي، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، منفردا، على منح إسرائيل صفة مراقب.

لكن العديد من الدول الأعضاء وخاصة الجزائر وجنوب إفريقيا، احتجت وقالت إنه لم يتم التشاور معها حول هذه الخطوة.

ومن المقرر أن تبحث القمة الحالية طلب إسرائيل منحها صفة عضو مراقب، بعد أن أُرجئ البت في القضية، من قبل المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي.

ومُنحت إسرائيل سابقا، صفة مراقب في منظمة الوحدة الإفريقية، لكنها فقدت ذلك الوضع عندما تم حل الهيئة واستبدلت بالاتحاد الإفريقي عام 2002.