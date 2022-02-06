إسرائيل تفرض عقوبات بحق الأسرى الفلسطينيين

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأحد، أن إدارة السجون الإسرائيلية فرضت عقوبات جديدة بحق الأسرى الفلسطينيين.

وقالت الهيئة في بيان، إن "إدارة السجون فرضت عقوبات جديدة على الأسرى تمس حياتهم اليومية بكل تفاصيلها".

وأضافت أن "إدارة السجون تراجعت عن تفاهمات أبرمت مع الأسرى بعد عملية الهروب الكبير بشأن العقوبات".

وأشارت إلى أن الأسرى في السجون "أعلنوا النفير العام رفضا لتلك العقوبات، وهددوا بحل الهيئات التنظيمية الإثنين".

والهيئات التنظيمية في السجون الإسرائيلية، هي قيادة فصائلية للأسرى تمثلهم في مختلف الجوانب ومن بينها الحديث مع إدارة السجون.‎

ولم يوضح البيان مزيد من التفاصيل حول طبيعة العقوبات التي فرضت بحق الأسرى.

وكانت السلطات الإسرائيلية أبرمت اتفاقا مع الحركة الأسيرة بوقف العقوبات التي فرضتها بحقها عقب فرار 6 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع (شمال)، في 6 سبتمبر/أيلول الماضي، قبل أن يعاد اعتقالهم خلال أسبوعين.

ومع نهاية 2021، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 4600، بينهم 34 أسيرة، ونحو 160 طفلاً، وقرابة 500 معتقل إداري، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.