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بعد إبعاده 15 عامًا.. الشيخ رائد صلاح يدخل المسجد الأقصى

وكالة الأناضول للأنباء
القدس
نشر في 06.02.2022 23:21
İHA İHA

دخل الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، الأحد، للمسجد الأقصى، وسط القدس المحتلة، بعد إبعاد قسري عنه لمدة 15 عامًا.

جاء ذلك بحسب ما ذكره خالد زبارقة محامي الشيخ صلاح، في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك".

وقال المحامي "بعد أكثر من 15 عامًا من الإبعاد القسري عن المسجد الأقصى، الشيخ رائد صلاح يتمكن من دخول المسجد الأقصى الآن".

وأفاد شهود عيان للأناضول أنّ الشرطة الإسرائيلية أوقفت الشيخ صلاح عند باب الأسباط لفترة، قبل أنّ تسمح له بالدخول.

ودخل الشيخ صلاح المسجد الأقصى، تزامنًا مع توقيت إقامة صلاة المغرب.

وقال الشهود إنّ عشرات المصلين تجمعوا لاستقباله والترحيب به داخل المسجد.

وفي 13 ديسمبر/كانون أول الماضي، أفرجت السلطات الإسرائيلية عن الشيخ صلاح، بعد قضائه مدة حكمه في السجن لمدة 17 شهرًا، بتهمة "التحريض".

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