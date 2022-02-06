"حماس" ترحب برفض الاتحاد الإفريقي منح إسرائيل صفة "مراقب"

رحبت حركة "حماس" الفلسطينية، الأحد، بقرار الاتحاد الإفريقي رفض منح صفة مراقب لإسرائيل (عضوية شرفية) داخل المنظمة القارية.

وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، في بيان إن "حماس ترحب بقرار قمة الاتحاد الإفريقي تعليق منح الكيان الصهيوني صفة مراقب داخل المنظمة".

والسبت، انطلقت القمة الـ35 للاتحاد الإفريقي، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وتختتم أعمالها في وقت لاحق الأحد.

وثمن المتحدث، "مواقف وأدوار كل الدول الإفريقية التي تحركت ضد تمرير قرار منح إسرائيل صفة مراقب".

واعتبر أن عدم منع إسرائيل صفقة مراقب "يؤكد انسجامها (الدول الإفريقية) مع مبادئ هذه المنظمة العريقة، واستمرارها في دعم حقوق شعبنا المشروعة".

وأرجع هذا القرار "إلى الانتصار لقيم الاتحاد الإفريقي ومبادئه القائمة على رفض الاحتلال والتمييز العنصري، وتأييد حق الشعب الفلسطيني في انتزاعه لحقوقه وتقرير مصيره".

وفي وقت سابق الأحد، نقلت قناة "الجزائر الدولية (حكومية)"، عن مصادر بالوفد الجزائري المشارك بالقمة، إنها قررت إلغاء قرار مفوض الاتحاد الإفريقي موسى فكي بمنح صفة مراقب لإسرائيل.

وفي يونيو/حزيران الماضي، وافق فكي، منفردا، على منح إسرائيل صفة مراقب، وهو ما احتجت عليه العديد من دول الاتحاد وخاصة الجزائر وجنوب إفريقيا، قائلة إنه لم يتم التشاور معها حول هذه الخطوة.

ولم يصدر تعليق فوري من الاتحاد الإفريقي حول الأمر.

ومُنحت إسرائيل سابقا، صفة مراقب في منظمة الوحدة الإفريقية، لكنها فقدت ذلك الوضع عندما تم حل الهيئة واستبدلت بالاتحاد الإفريقي عام 2002.