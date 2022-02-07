العراق.. عدم اكتمال نصاب مجلس النواب يحول دون انتخاب رئيس للجمهورية

أعلن مسؤول في البرلمان العراقي الاثنين تأجيل انتخاب رئيس للجمهورية حتى إشعار آخر لعدم اكتمال نصاب جلسة مجلس النواب.

وكان من المقرر عقد جلسة صباح اليوم لكن حضر فقط 58 نائبا من أصل 329 حسب الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، ما يجعل انتخاب رئيس جمهورية من الناحية الحسابية مستحيلا بهذا القدر من الحضور.

وأوضح المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه لفرانس برس أن "جلسة اليوم تحولت لجلسة حوارية تداولية ولن يكون هناك تصويت لانتخاب رئيس الجمهورية بسبب عدم اكتمال النصاب الذي يحتاج الى ثلثي عدد نواب البرلمان".

بدوره، قال النائب مشعان الجبوري، من النواب القليلين الذين حضروا الى جلسة البرلمان، "لن يكون هناك تصويت لانتخاب رئيس الجمهورية اليوم".

قبل بدء الجلسة المقررة ظهرًا رأى صحافي في وكالة فرانس برس عشرين نائبا فقط يصلون، بدلا من العشرات الذين يدخلون عادةً المبنى الواقع في المنطقة الخضراء شديدة التحصين في قلب بغداد.

ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني تداول المجلس بعض القضايا الروتينية لا سيما ما يتعلق بتوزيع النواب داخل اللجان النيابية وأدى نائب اليمين الدستورية.

وأعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، صاحب القوة الأولى في البرلمان، السبت أن نوابه لن يشاركوا في هذه الجلسة.

ثم مساء الأحد، أعلن ائتلاف السيادة المؤلف من 51 نائبا بزعامة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، حليف مقتدى الصدر المقاطعة وتلاه بعد ذلك الحزب الديمقراطي الكردستاني الحليف الثالث وصاحب 31 مقعدا.

وفي المعسكر السياسي المعارض، أعرب الإطار السياسي الذي يضم أحزابا شيعية موالية لإيران عن "ضرورة عدم عقد الجلسة"، مسلطا الضوء على "انسداد الوضع السياسي بسبب الفوضى الناجمة عن الانتخابات الأخيرة".

ويتنافس نحو 25 مرشحًا على رئاسة الجمهورية، لكن برز منهم اثنان من السياسيين المخضرمين: هوشيار زيباري وهو وزير سابق من الحزب الديمقراطي الكردستاني والرئيس الحالي برهم صالح من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني المنافس.

لكن ترشيح زيباري أوقف "مؤقتا" الأحد من قبل المحاكم بعد شكوى قدمها نواب على خلفية اتهامات بالفساد.