بعد مخاوف من تحركات مشبوهة للحشد الشعبي.. الجيش العراقي يؤكد قانونيتها

قال الجيش العراقي إن رتل الحشد الشعبي المتجه لمحافظة الأنبار غربي البلاد، قد تحرك وفق أوامر عسكرية وذلك للالتحاق بمقارهم بالقرب من الحدود السورية.

وقالت خلية الإعلام الأمني (في وزارة الدفاع)، في بيان الأحد، إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام تناقلت أنباء عن قيام فصيل مسلح يستقدم عجلات مدججة بالمقاتلين إلى الأنبار دون أوامر عسكرية".

وأوضح البيان أن "الرتل تابع للحشد الشعبي من الملتحقين لأداء الواجب في مقراتهم بعد انتهاء إجازاتهم الدورية وفي طريقهم إلى قضاء القائم (قرب الحدود مع سوريا)".

وتابع موضحًا أن "الحشد الشعبي هو جزء من المؤسسة الأمنية والعسكرية وأن تواجدهم بشكل رسمي وفق أوامر عسكرية".

وفي وقت سابق الأحد، حذر زعيم صحوة عشائر محافظة الأنبار، أحمد ابو ريشة، من "تحشيدات غير مبررة" عند مدخل المحافظة لجهات منفلتة في الحشد الشعبي".

كما أكد أبو ريشة "استعداد عشائر المحافظة للدفاع عن أنفسهم".