عقب وفاة الطفل ريان المغربي.. الجزائر تبدأ حملة لتأمين الآبار

عقب حادثة وفاة الطفل المغربي ريان أوران، بدأت الجزائر حملة لتأمين وتغطية الآبار بمختلف مناطق البلاد، وسط تحذير رسمي من عقوبات بحق المخالفين.

وطالبت ولاية المسيلة شرقي الجزائر، في بيان مساء أمس الأحد، ملاك الآبار الارتوازية والتقليدية، اتخاذ الإجراءات اللازمة بقصد تأمينها بشكل ملائم يحقق الحماية المرجوة للمواطنين وكذا الحيوانات.

وأضافت: "سيتم تشكيل لجنة مهمتها متابعة مدى تنفيذ محتوى التعليمة بشكل دوري ومفاجئ لمواقع الآبار، مع فرض إجراءات رادعة للمخالفين وتحميل ملاكها المسؤولية الكاملة عن أي حادث يمكن وقوعه مستقبلا".

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2018، شهدت الولاية حادثة هزت البلاد بعد انتشال جثة الشاب عياش محجوبي من عمق 30 مترا داخل بئر ارتوازي سقط داخلها، بعد 9 أيام من الحفر.

ووفق صحفة بلدية فرجيوة بولاية ميلة (شرق)، أجرى رئيس البلدية، زيارة مفاجئة لمزارع بالمنطقة واستدعى مالكيها من أجل "تأمين الآبار المتواجدة بها لأنها تشكل خطرا على المواطنين.

وشهدت شبكات التواصل الاجتماع بالجزائر خلال الساعات الماضية، حملة "تغطية الآبار"، لمطالبة أصحاب الآبار بتأمينها لمنع تكرار مآسي سقوط أشخاص وحتى حيوانات.

وتخضع عملية حفر الآبار في الجزائر إلى ترخيص من وزارة الموارد المائية، وتمنح التراخيص بالدرجة الأولى للمزارعين في المناطق البعيدة عن السدود من أجل السقي، لكن يوجد عدد كبير من الآبار بدون رخص، حسب السلطات.

وفي نوفمبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن وزير الموارد المائية كريم حسني، الشروع في إحصاء الآبار غير المرخصة فضلا عن تسهيل الحصول على رخص لتسوية وضعيتها في ظل شح الأمطار وتراجع منسوب السدود.