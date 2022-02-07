وزير الخارجية الأردني يبحث مع بيدرسون مكافحة تهريب المخدرات من سوريا

قال الأردن إنه سيقوم بكل الإجراءات اللازمة لمكافحة تهريب المخدرات من سوريا.

جاء ذلك في لقاء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون الأحد.

ويجري بيدرسون زيارة رسمية غير محددة المدة، للمملكة.

ووضع الصفدي المبعوث الأممي في صورة التحديات التي تواجهها المملكة بسبب استمرار الأزمة.

كما أشار الصفدي إلى " تعاظم خطر تهريب المخدرات من الأراضي السورية إلى المملكة".

وأكد في السياق ذاته أن "الأردن سيتخذ كل الإجراءات اللازمة للقضاء على هذا الخطر وحماية أمنه ومصالحه الوطنية".

وفي الآونة الأخيرة، وسّع الأردن من عملياته على الحدود، بعد توجيهات لقواته بتغيير قواعد الاشتباك، إثر ارتفاع واضح في عمليات التهريب والتسلل، نتج عنها مؤخرا مقتل ضابط وعنصر آخر من الجيش الأردني في مواجهة مسلحة مع مهربين.

وحذّر الصفدي من "الانعكاسات الصعبة لتراجع الدعم الدولي للاجئين السوريين والدول والمجتمعات المستضيفة لهم".

واعتبر أن "توفير العيش الكريم للاجئين مسؤولية مشتركة للدول المستضيفة والمجتمع الدولي".

بدوره، وضع بيدرسون الصفدي في صورة الجهود التي يبذلها، والاجتماعات التي عقدها مؤخرا للوصول إلى حل سياسيٍ للأزمة في سوريا.

وأكد "أهمية التعاون المستمر بين المملكة والأمم المتحدة في هذا المجال".