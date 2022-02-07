وزير الخارجية العراقي يبحث مع نظيره السعودي المباحثات مع الجانب الإيراني

أجرى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اتصالا هاتفياً مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان،

بحث خلاله أسباب تأخر عقد جولة خامسة من المباحثات بين طهران والرياض، حسب بيان لوزارة الخارجية العراقية.

واستضافت بغداد أربع جولات من مباحثات مباشرة بين مسؤولين من السعودية وإيران، آخرها في سبتمبر/ أيلول الماضي، وتركزت على النقاط الخلافية، وأبرزها الحرب في اليمن والبرنامج النووي الإيراني.

ووفق الخارجية العراقية، بحث حسين وابن فرحان "أسباب تأخر عقد الجولة الخامسة (لم يكشف عن موعدها) من المباحثات السعوديّة-الإيرانيّة، وتم تبادل وجهات النظر بهذا الخصوص".

وقال حسين إن "الحكومة العراقيَّة ستعمل بكل جهدها وتستثمر جميع علاقاتها لخلق فرصة مناسبة للتفاهمات بين طهران والرياض".

والعراق يشكل ساحة تنافس رئيسية على النفوذ بين إيران والسعودية، ويسعى إلى ردم الفجوة بينهما على أمل أن ينعكس ذلك إيجابا عليه.

وفي يناير/ كانون الثاني 2016، قطعت السعودية علاقاتها مع إيران، إثر اعتداءات تعرضت لها سفارة الرياض في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد، احتجاجا على إعدام الرياض رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر، لإدانته بتهم منها الإرهاب.

وتتهم دول خليجية، تتقدمها السعودية، إيران بامتلاك "أجندة شيعية" توسعية في المنطقة والتدخل في الشؤون الداخلية لدول عربية، بينها العراق واليمن ولبنان وسوريا.