الجيش الإسرائيلي يطرد 7 عائلات فلسطينية من مساكنها بالأغوار

طرد الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 7 عائلات فلسطينية من مساكنها في منطقة الأغوار الشمالية، شمال شرقي الضفة الغربية، بدعوى إجراء تدريبات عسكرية.

ونفّذ الجيش قرار الإخلاء، بزعم استخدام المنطقة كموقع لتدريبات عسكرية، لمدة 17ساعة، تبدأ الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي من صباح الثلاثاء.

وقال معتز بشارات، مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس والأغوار الشمالية، إن الجيش الإسرائيلي بدأ منذ صباح الثلاثاء تدريبات عسكرية طالت عدد من المواقع في الأغوار، بمشاركة عربات مدرعة ودبابات.

وأشار إلى أن الآليات العسكرية عادة ما تدمر مئات الدونمات الزراعية في مثل هذه التدريبات، متهما الجيش الإسرائيلي بتعمد إجراء تدريباته في تلك المواقع المزروعة لتدميرها وترحيل السكان منها، لصالح مشاريع استيطانية.

وتركزت التدريبات بحسب المسؤول الفلسطيني، في تجمعي ابزيق والفارسية، وأوضح أن التدريبات تجري بالذخيرة الحية بين مساكن الفلسطينيين ومراعيهم وحقولهم، ما تسبب حالة من الرعب.

وعادة ما تخلّف تلك التدريبات أضرارًا كبيرة في مزروعات السكان، حيث تجوب آليات عسكرية الأراضي الزراعية وتشق طرقًا وسطها.

وتبلغ مساحة منطقة الأغوار الفلسطينية نحو 1.6 مليون دونم (الدونم 1000 متر مربع)، ويسكن فيها نحو 65 ألف فلسطيني في 34 تجمعا.

ويبلغ عدد المستوطنين، في المنطقة، منذ الاحتلال الإسرائيلي للضفة عام 1967، نحو 13 ألف إسرائيلي.