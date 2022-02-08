الجيش الليبي يشيد بدور تركيا في تدريب عناصره

أشاد نوري الشنوك، مدير إدارة التدريب في مركز تدريب عمر المختار التابع للجيش الليبي، الثلاثاء، بدور تركيا في تدريب عناصر الجيش.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها "الشنوك" في حفل تخريج دفعة من منتسبي "الكتيبة 166" للحراسة والحماية في مركز تدريب عمر المختار بالعاصمة طرابلس.

وحضر الحفل رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، وعدد من الوزراء وقادة الأركان النوعية للجيش الليبي، بالإضافة إلى قائد المهام في البعثة العسكرية التركية بليبيا، عثمان أيتاج.

وقال "الشنوك": "نشيد بمستوى التدريب الجيد بعد تنفيذ الخطة التدريبية المعتمدة والمنفذة بشكل مشترك مع بعثة الدعم التركية للتدريب بليبيا".

وأوضح أن "البعثة التركية أدت الدور الأكبر في التدريب".

فيما قال "أيتاج": "بمناسبة حفل التخرج هذا، نشارككم الفرحة والبهجة (..) نتيجة للعلاقات الأخوية المتينة، والتي ستكون مثالا للعالم أجمع، فإن بلدنا في صدارة البلدان التي تسعى جاهدا من أجل إحلال السلام والاستقرار في ليبيا".

ولسنوات عانى البلد الغني بالنفط من نزاع مسلح، حيث قاتلت مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.

وتابع: "أبارك لكم من قلبي أيها الخريجين الذين أنهيتم هذا التدريب بنجاح (..) أنهينا التدريبات لتكونوا جاهزين في ظروف الحرب والسلم".

وبيّن أن من ضمن جهود تركيا "المساهمة في تدريب الجيش الليبي والرفع من كفاءته للوصول به إلى المعايير الدولية، بناء على اتفاقية التعاون المشترك بين الدولتين".

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وقعت تركيا وليبيا مذكرة تفاهم حول تعزيز التعاون الأمني والعسكري بينهما.

وأردف" أيتاج": وفقا لذلك "أنشأنا مراكز تدريب مختلفة لتنفيذ هذه الاتفاقية على أرض الواقع".

وهذه الدفعة بدأ تدريبها مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وترتبط تركيا وليبيا بعلاقات متميزة في المجالات كافة، وتجمعهما العديد من اتفاقيات التعاون الثنائي.