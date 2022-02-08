الدبيبة: لن نسمح بمرحلة انتقالية جديدة بليبيا وحكومتنا مستمرة

قال رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، الثلاثاء، إنه لن يسمح بمرحلة انتقالية جديدة، مشيرا إلى أن حكومته "مستمرة في عملها".

جاء ذلك في كلمة متلفزة نقلتها "منصة حكومتنا" (حكومية) عبر فيسبوك، في رد على مساعي مجلس النواب إلى اختيار رئيس جديد للحكومة.

وقال الدبيبة: "لن نسمح بمرحلة انتقالية جديدة، وحكومتنا مستمرة في عملها".

وأضاف: "لن نسمح للطبقة السياسية المهيمنة طوال السنوات الماضية بالاستمرار لسنوات أخرى".

وأردف أنه شرع "في مشاورات واسعة لتقديم خطة عمل محددة ودقيقة لا لبس فيها لتنفيذ الانتخابات والاستحقاق الدستوري".

وأوضح أن المشاورات "تنطلق في يوليو (تموز) القادم وهو التاريخ الممنوح بحسب الاتفاق السياسي الموقع في جنيف".

وحول الاستحقاق الانتخابي قال الدبيبة إن "الانتخابات وحدها هي التي تُنهي المراحل الانتقالية".