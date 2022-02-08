السودان.. 193 إصابة في مظاهرات الاثنين بالخرطوم

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة الإصابات الناجمة عن المواجهات في مظاهرات أمس الإثنين بالعاصمة الخرطوم بلغت 193 بينها 12 إصابة بالرصاص الحي.

وأفادت اللجنة في بيانها أن من بين الإصابات 4 حالات إصابة بمقذوف متناثر، بينها حالة غير مستقرة، ولم يتم تحديد نوع المقذوف بدقة بعد ويرجح أنه منطلق من بندقية خرطوش (بندقية صيد).

وأوضح البيان أن الإصابات شملت مدن العاصمة الثلاث بواقع الخرطوم 133 إصابة، وبحري 33 إصابة أخرى، و27 إصابة بأم درمان.

ويوم أمس الاثنين، شهدت العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى، مظاهرات للمطالبة بحكم مدني كامل في البلاد.

والأحد، أعلنت لجان المقاومة الخرطوم عن توجه مظاهرة مليونية في 7 فبراير/شباط الجاري إلى القصر الرئاسي بالعاصمة للمطالبة بحكم مدني كامل، وتضامنا مع المحتجين شمالي البلاد عقب إغلاقهم الطريق القاري الرابط مع مصر.

كما شهدت البلاد احتجاجات ردًا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية انقلابا عسكريا.

ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، يغلق محتجون الطريق القاري شريان الشمال (الرابط بين السودان ومصر)، احتجاجا على زيادة أسعار الكهرباء ونقص وارتفاع أسعار سماد اليوريا المستخدم في الزراعية، بحسب وسائل إعلام محلية.

وبحسب لجنة أطباء السودان، فإن 79 متظاهرا قتلوا منذ بدء الاحتجاجات في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دون صدور إحصائية إجمالية رسمية بشأن ضحايا المظاهرات.