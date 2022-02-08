بيلاروسيا ستنشر جنوداً للعمل تحت القيادة الروسية في سوريا

تخطط بيلاروسيا لإرسال مائتي جندي إلى سوريا للعمل مع القوات الروسية المتمركزة هناك منذ 2015، في خطوة أدانتها بشدة المعارضة البيلاروسية.

وفي وثيقة حكومية روسية نشرت اليوم الإثنين، تنص مسودة اتفاق بين روسيا وحليفتها بيلاروسيا، أقرها رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، على تقديم القوات البيلاروسية "دعما إنسانيا" للسكان خارج مناطق القتال.

كما تنص الوثيقة التي لم توقع عليها بعد وزارتا الخارجية والدفاع في البلدين على أن القوات البيلاروسية سوف تعمل تحت القيادة التنفيذية للجيش الروسي في سوريا.

ومنذ عام 2015، تشن روسيا حملة عسكرية في سوريا، بالتنسيق مع إيران منعاً لانهيار نظام بشار الأسد وكانا السبب في استعادته السيطرة على معظم أنحاء البلاد.

يعكس نشر القوات البيلاروسية في سوريا العلاقات الدفاعية متزايدة القوة بين البلدين الجارتين والحليفتين السوفيتيتين السابقتين. في الأسابيع الأخيرة، أعادت روسيا نشر قواتها من سيبيريا والشرق الأقصى إلى بيلاروسيا لإجراء مناورات مشتركة شاملة.

زاد انتشار القوات الروسية من الحشد العسكري قرب الحدود مع أوكرانيا، ما أثار مخاوف الغرب من غزو محتمل.

ودعا زعيم بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو -الذي يعتمد بشكل متزايد على دعم الكرملين السياسي والمالي، في خضم عقوبات غربية موجعة فرضت على البلاد بسبب حملة أمنية شنها لقمع احتجاجات محلية- إلى علاقات دفاعية أوثق مع موسكو، وعرض مؤخرا استضافة أسلحة نووية روسية في بلاده.

من جانبها، انتقدت سفياتلانا تسيخانوسكايا المنافسة المعارضة للرئيس البيلاروسي، بشدة اتفاق إرسال قوات بيلاروسية إلى سوريا.

واضطرت تسيخانوسكايا إلى مغادرة البلاد بعد إعادة انتخاب لوكاشينكو لولاية سادسة، في اقتراع أغسطس/ اب 2020 الذي ترى المعارضة والغرب أنه مزور.

ووصفت تسيخانوسكايا هذه الخطوة بأنها مقابل الدعم الروسي للرئيس لوكاشينكو، قائلة إنها تخالف دستور البلاد وتتعارض مع المصالح الوطنية.

وقالت للأسوشيتدبرس "لوكاشينكو يسدد من سيادة بيلاروسيا مقابل الدعم الذي حصل عليه في عام 2020 وساعده على البقاء في السلطة".