سوريا.. ي ب ك/بي كا كا الإرهابي يقتل طفلاً في مخيم الهول ويجرح 6 نساء

قال مرصد تابع للمعارضة السورية إن نساء محتجزات في مخيم الهول في شمال شرق سوريا حاولن احتجاز حارساتهن من قوات ي ب ك/بي كا كا الإرهابي يوم الاثنين، ما أسفر عن إطلاق نار ومقتل طفل وإصابة عدد آخر.

وأكد مسؤول فيما يعرف باسم قوات سوريا الديمقراطية "قسد" الإرهابية (الواجهة السياسية لتنظيم بي كا كا الإرهابي في سوريا) محاولة احتجاز الحارسات لكنه لم يعلن على الفور عن عدد الضحايا. مخيم الهول المترامي الأطراف يحتجز فيه عشرات الآلاف من النساء والأطفال يزعم التحالف الدولي أنهم من زوجات وأرامل وأطفال أعضاء داعش، دون محاكمات وفي ظروف معيشية مخجلة.

وقعت أعمال العنف في المخيم بعد أيام من مقتل زعيم داعش أبو إبراهيم الهاشمي القريشي في غارة أمريكية على موقع اختبائه في شمال غرب سوريا. وشهد المخيم عشرات الجرائم خلال العام الماضي.

كما يأتي ذلك بعد أسبوعين من هجوم مقاتلي داعش على سجن غويران في مدينة الحسكة شمال شرق سوريا ، حيث يحتجز نحو 3000 مقاتل وحدث.

اثار الهجوم على السجن 10 أيام من العنف بين قوات ي ب ك/بي كا كا الإرهابي المدعومين من واشنطن، و"مقاتلي داعش"، ما خلف نحو 500 قتيل.

وقال الرئيس جو بايدن إن القريشي كان مسؤولا عن الاعتداء على السجن السوري.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا إن نساء في مخيم الهول حاولن احتجاز حارسات مما أدى إلى إطلاق نار راح ضحيته طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، كما جرحت ست نساء وأطفال.

واضاف المرصد ان إطلاق النار تسبب في اندلاع حريق، وفشلت السجينات في احتجاز الحارسات.

وأكد شيكسموس أحمد، رئيس قسم شؤون اللاجئين والنازحين في "قسد" الإرهابية (الواجهة السياسية لتنظيم بي كا كا الإرهابي في سوريا) أن بعض سكان المخيم حاولوا احتجاز حارسات، ولم تكن لديه معلومات عن الضحايا.

وذكر مسؤول آخر يعمل في المخيم إنه لا علم له بمحاولة الاحتجاز، ولكن بعض أعمال الشغب وقعت في قسم صغير يضم معظم النساء والأطفال الأجانب. وأضاف، شريطة عدم الكشف عن هويته التزاما بالقواعد، إن سبع نساء وأطفال أصيبوا في أعمال شغب يوم الاثنين.

ويقطن مخيم الهول نحو 50 ألف سوري وعراقي. ما يقرب من 20000 منهم من الأطفال. غالبا ما يتكدس العديد من العائلات في المخيم ذي المرافق الطبية المحدودة. كما ان الوصول إلى المياه النظيفة والصرف الصحي محدود ايضا.

ووقع حادث يوم الاثنين في القسم المنفصل الذي يخضع لحراسة مشددة من المعسكر المعروف باسم الملحق، وتوجد به 2000 امرأة أخرى من 57 دولة ونحو 8000 طفل.

وسجل المرصد 84 جريمة داخل المخيم عام 2021 قتل فيها 89 شخصا.