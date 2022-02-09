إسرائيل تهاجم أهداف للنظام السوري في محيط دمشق

أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، أنه قان بمهاجمة أهداف لقوات النظام السوري، من بينها: رادار، وبطاريات مضادة للطائرات أطلقت صواريخ على طائراته، رداً على إطلاق قوات النظام السوري صاروخاً مضاداً للطائرات انفجر وسط البلاد.

وقال الجيش في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر، إنه بعد تفعيل صفارات الإنذار في منطقة أم الفحم (شمال) تم التعرف على صاروخ مضاد للطائرات أُطلق من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وأضاف أن الصاروخ انفجر في الهواء، ولم يتم اعتراضه فعليا لعدم الحاجة لذلك.

ولم يكشف الجيش الإسرائيلي، عما إذا كان الصاروخ السوري، قد أطلق على طائراته بعد شنها هجوما سابقا على الأراضي السورية أم لا.

من جانبها، قالت وكالة أنباء النظام السوري، سانا، إن الجيش الإسرائيلي نفذ فجر الأربعاء عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت، ثم شن عدوانا آخر بصواريخ أرض-أرض من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق.

وأضافت الوكالة نقلا عن مصدر عسكري سوري أن الهجوم الإسرائيلي أسفر عن مقتل جندي وإصابة خمسة جنود بجروح إضافة إلى خسائر مادية.

وسبق للوكالة أن أعلنت، فجر الأربعاء أن الدفاعات الجوية للنظام السوري تصدت لأهداف معادية في سماء دمشق.

وكانت وكالة سانا، قد ذكرت في 31 يناير/كانون الثاني الماضي، أن طائرات إسرائيلية شنت هجوما صاروخيا، في محيط العاصمة دمشق.

ومن وقت لآخر، تشن إسرائيل هجمات جوية على مواقع للنظام وأخرى تابعة للقوات الإيرانية في محافظات سورية مختلفة.

وعادة، لا تعلق إسرائيل، بشكل رسمي وتفصيلي، على مثل هذه الهجمات، لكن قادتها كثيرا ما يُطلقون تصريحات تؤكد أنهم يعملون على تحجيم الوجود الإيراني في سوريا.