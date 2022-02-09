إضراب عام بمحافظات فلسطينية حداداً علىأرواح شهداء نابلس

عم الإضراب الشامل، محافظات فلسطينية، شمالي الضفة الغربية المحتلة، حدادا على أرواح ثلاثة شهداء، اغتالتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي، في كمين بمدينة نابلس، مساء أمس.

وقال شهود عيان إن الإضراب شمل جميع نواحي الحياة بمحافظات نابلس وجنين وطولكرم، بما في ذلك الأسواق ومؤسسات القطاعين العام والخاص.

وجاء الإضراب تلبية لدعوة أطلقتها حركة التحرير الوطني فتح، وعدد من المؤسسات والقيادات السياسية والشعبية.

ويوم أمس الثلاثاء، اغتال جيش الاحتلال الإسرائيلي، 3 فلسطينيين بحي المخفية بمدينة نابلس.

وحسب فيديوهات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، اقتحمت قوة إسرائيلية خاصة الحي متخفية بمركبة مدنية تحمل لوحة تسجيل فلسطينية، ونفذت عملية إطلاق نار تجاه المركبة التي تواجد فيها الشهداء الثلاثة، وهم: أدهم مبروكة، ومحمد الدخيل، وأشرف مبسلط.