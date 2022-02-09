دراسة لبنانية: ارتفاع عدد المهاجرين خلال عام 2021 بنسبة 346 بالمئة

أظهرت دراسة بحثية في لبنان، اليوم الأربعاء، ارتفاعا في عدد المهاجرين والمسافرين خلال عام 2021 بنسبة 346 بالمئة، على وقع الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

جاء ذلك في دراسة بحثية أجرتها شركة الدولية للمعلومات اللبنانية، بشأن أعداد المهاجرين والمسافرين من البلاد.

وأوضحت الدراسة بأن عدد المهاجرين والمسافرين اللبنانيين في عام 2021 بلغ 79 ألفا و134 شخصًا، مقارنة بعام 2020 والذي بلغ 17 ألفا و721 شخصا، أي بنسبة ارتفاع تبلغ 346 بالمئة.

ولفتت أن عام 2021 سجل العدد الأكبر من المهاجرين والمسافرين خارج البلاد مقارنة بالأعوام الأربعة الماضية.

وأفادت الدراسة أن عدد المهاجرين والمسافرين في عام 2017 بلغ أكثر من 18 ألفا، فيما وصل في عام 2018 إلى 33 ألفا، وفي عام 2019 بلغ أكثر من 66 ألفا، وفق بيانات رسمية صادرة عن الأمن العام في لبنان.

وأرجعت أسباب ذلك إلى الأزمة الاقتصادية والمالية المتفاقمة وتدني مستوى الخدمات وارتفاع الأسعار وتآكل القدرة الشرائية، والتي تدفع آلاف اللبنانيين للهجرة والسفر بحثاً عن فرصة عمل أو تحسيناً لظروف الحياة.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، وصف البنك الدولي الأزمة في لبنان بأنها الأكثر حدة وقساوة في العالم، وصنفها ضمن أصعب ثلاث أزمات سجلت في التاريخ منذ أواسط القرن التاسع عشر.

وكانت قيمة الليرة مقابل الدولار مستقرة لأكثر من ربع قرن عند حدود 1515، إلا أنها تدهورت تدريجيا منذ أواخر 2019، متأثرة بأزمة اقتصادية حادة تعصف بالبلاد.