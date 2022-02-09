عشرات المغاربة يؤبنون الطفل "ريان" بالعاصمة الرباط

تجمع عشرات الشباب المغاربة، مساء الثلاثاء، بحي الرياض بالعاصمة الرباط، في وقفة لتأبين الطفل ريان أوران الذي توفي قبل يوم داخل بئر شمالي البلاد.

وقام الشباب خلال الوقفة بإشعال الشموع، إلى جانب تعليق صور للطفل الراحل ريان، كما وقفوا دقيقة صمت حدادًا على روحه.

وعلى لوحة بيضاء كتب عشرات الحضور رسائل تعزية وتأبين بحق الطفل الراحل.

وظهر الثلاثاء من الأسبوع الماضي سقط الطفل المغربي عرَضًا في بئر ذات قطر ضيقة يصعب النزول فيها في قرية بمنطقة باب برد قرب مدينة شفشاون (شمال).

وحاول متطوعون من أبناء القرية وفرق الإنقاذ في البداية النزول إلى البئر لانتشال ريان، لكن قطرها الضيق "الذي لا يتجاوز 40 سنتمترا" حال دون ذلك، ثم هرعت فرق الإنقاذ والجهات المعنية لانتشاله في عملية معقدة وتمكنت من إخراجه متوفيًا مساء السبت.

ولاقت قضية ريان، متابعة كبيرة داخل البلاد وخارجها.

وتم مواراة الطفل ريان التراب الإثنين في مسقط رأسه ببلدة إغران شمالي المغرب.