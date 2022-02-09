عفرين.. القبض على 4 إرهابيين كانوا يخططون لعملية إرهابية

أعلنت السلطات التركية، الأربعاء، إلقاء القبض على 4 إرهابيين من تنظيم "ب ي د/ بي كا كا" كانوا يخططون لتنفيذ عملية إرهابية في عفرين شمالي سوريا.

وأوضحت مديرية الأمن في ولاية هطاي التركية (جنوب) في بيان، أن فرقة المهام السورية العاملة بالتنسيق مع مديرية الأمن العام التركي، ضبطت 4 إرهابيين تابعين لتنظيمي "ب ي د/ بي كا كا" و"ي ب ك" بمدينة عفرين السورية.

وأضافت أن قوات الأمن ضبطت بحوزة الإرهابيين القادمين من مدينة منبج إلى عفرين، 13 كيلو غراما من مادة "C4" شديدة الانفجار و4 سترات ناسفة موصولة بهاتف.

وفي سياق متصل، ألقت فرقة المهام السورية القبض على شخص التقط صورا لمجمع العمليات الخاصة في عفرين بهدف الاستطلاع والاستخبارات، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى أن المشتبه به اعترف بأنه التقط صورا للمجمع لإرسالها إلى التنظيم الإرهابي مقابل أموال.

وفي مارس/آذار 2018، تمكنت القوات التركية والجيش الوطني السوري، عبر عملية "غصن الزيتون"، من تحرير منطقة عفرين من قبضة "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، الذي سيطر عليها طوال 6 سنوات.

وتخضع "تل رفعت" التابعة لمحافظة حلب لسيطرة إرهابيي "ي ب ك" منذ عام 2016، حيث يستخدمونها منطلقا لتنفيذ الهجمات.