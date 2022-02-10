الرئيس الفلسطيني: "لا يمكن السكوت" على اغتيال إسرائيل ثلاثة فلسطينيين في نابلس

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، إنه "لا يمكن السكوت" على اغتيال إسرائيل ثلاثة فلسطينيين في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وفي تصريح له، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، اعتبر عباس عملية الاغتيال "جريمة قتل متعمدة قام بها الاحتلال الإسرائيلي ضد أبنائنا وشبابنا وأهلنا".

وأضاف: "لن نسمح بتكرار مثل هذه الجرائم التي لا يمكن السكوت عليها" دون مزيد من التفاصيل.

وقدم الرئيس الفلسطيني العزاء لذوي الشهداء.

والثلاثاء، اقتحمت قوة إسرائيلية خاصة، حي المخفية بمدينة نابلس، عبر مركبة مدنية، ونفذت عملية إطلاق نار تجاه مركبة فلسطينية يستقلها ثلاثة شبان فلسطينيين مطلوبين لأجهزة الأمن الإسرائيلية.

والشهداء الثلاثة، من سكان مدينة نابلس، وينتمون لحركة التحرير الوطني "فتح"، التي يتزعمها الرئيس عباس، بحسب مصادر محلية.

وخلّفت الحادثة ردود فعل فلسطينية غاضبة.