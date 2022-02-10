المجمع الفقهي العراقي يعلن وفاة "علّامة المذهب الحنفي" محمد المدرّس

أعلن المجمع الفقهي العراقي (مؤسسة الإفتاء لأهل السُنة)، الخميس، وفاة "علّامة المذهب الحنفي" الشيخ محمد المدرّس.

وقال الناطق باسم المجمع الفقهي مصطفى البياتي، على حسابه بـ"تويتر"، إن "علّامة المذهب الحنفي محمد محروس المدّرس في ذمة الله"، دون الإشارة إلى ملابسات الوفاة.

من جهته، نعى تحالف "السيادة" في البرلمان العراقي المدرس.

وقال التحالف (71 مقعدا من أصل 329 مقعدا) في بيان له: "يتقدم تحالف السيادة بخالص التعازي لذوي الفقيد العلّامة الكبير محمد محروس المدرس أحد رموز مدينة الأعظمية".

والشيخ محمد المدرس ولد في بغداد عام 1941 وأكمل تحصيله الدراسي في كلية الحقوق جامعة بغداد عام 1963.

وبعدها حصل على شهادة الدبلوم في الشريعة من جامعة الأزهر بمصر عام 1968، ثم شهادة الماجستير في الفقه المقارن منها في كلية الشريعة والقانون عام 1969، ثم شهادة الدكتوراه في الفقه المقارن بمرتبة الشرف من المؤسسة نفسها عام 1976.

اجتهد المدرس في تدريس علوم الفقه، وأصول الفقه الحنفي، والشافعي، وعلم القواعد الكليَّة (عددها 5 معمول بها بكل المذاهب)، لسنوات عدة في دورات منتدى الإمام أبي حنيفة وبالمدرسة الوفائيَّة الدينيَّة في بغداد.