تعرض سيارة رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة إلى إطلاق رصاص في طرابلس

تعرضت سيارة رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة إلى إطلاق رصاص في طرابلس في وقت متأخر ليلة الأربعاء الخميس، وفق ما أفادت وسائل إعلام.

ولم يصدر أي إعلان رسمي عن إطلاق النار، ولم يصب الدبيبة بأذى.

ونشرت وسائل إعلام تقارير حول تعرّض سيارة الدبيبة إلى إطلاق رصاص بينما كانت تتجه الى منزله.

ولم تذكر التقارير ما إذا كان رئيس الحكومة كان داخل سيارته وقت تعرضها لإطلاق النار.

ولم تنشر المنصات الرسمية الحكومية أي تعليق حول الواقعة حتى الآن، فيما لم ينشر الدبيبة أي تعليق عبر حسابه الرسمي على تويتر.

وأكد مصدر أمني مسؤول لفرانس برس عدم "تلقي بلاغ يفيد بتسجيل إطلاق نار في طرابلس".

وكان الظهور الأخير لرئيس الحكومة في ميدان الشهداء بوسط طرابلس في حدود الساعة 21,00 بالتوقيت المحلي (19,00 بتوقيت غرينتش)، وقد تجوّل في موكبه الرسمي في الميدان لدقائق قليلة.

وتأتي الواقعة قبل ساعات قليلة من جلسة مجلس النواب الليبي التي انطلقت قبل قليل في طبرق في الشرقن لاختيار رئيس جديد للحكومة، وهي الخطوة التي رفضها الدبيبة وأكد بأنه لن يقبل بسلطة "موازية" جديدة.

وقال الدبيبة في كلمة متلفزة الثلاثاء إن حكومته "مستمرة في عملها إلى حين التسليم إلى سلطة منتخبة".

واستمع مجلس النواب الإثنين إلى البرنامج الحكومي لمرشحين لمنصب رئيس الحكومة الجديد (فتحي باشاغا وخالد البيباص)، وحدّد المجلس الخميس موعدا لجلسة التصويت على اختيار أحدهما للمنصب.

ويعتبر مجلس النواب حكومة الدبيبة "منتهية الولاية" بسبب إرجاء الانتخابات التشريعية التي كان مفترضا حصولها في نهاية 2021.

وأسقط الليبيون في شباط/فبراير 2011 بدعم من حلف شمال الأطلسي نظام معمر القذافي بعد انتفاضة استغرقت بضعة أشهر، وبعد أن حكم "قائد الجماهيرية" البلد منذ 1969. وشهدت ليبيا بعد ذلك فوضى ناتجة عن انقسامات ونزاعات على السلطة وتصاعد نفوذ الميليشيات وتدخلات الخارجية.

في آذار/مارس، شكلت حكومة انتقالية بعد حوار بين الأطراف الليبيين رعته الأمم المتحدة. وحدّدت مهمّة الحكومة بقيادة المرحلة الانتقالية إلى انتخابات رئاسية وتشريعية كانت مقرّرة في 24 كانون الأول/ديسمبر الماضي، لكن تعذّر إجراؤها بسبب عقبات أمنية وقضائية وسياسية.