لبنان يمنع تنظيم نَشَاطَيْن يحملان "إساءات" للبحرين

منعت السلطات اللبنانية، الخميس، إقامة نشاطين في أحد فنادق العاصمة بيروت، لكونهما يحملان "إساءات" لمملكة البحرين، وفق بيان أصدرته وزارة الداخلية واطلعت عليه الأناضول.

وذكر البيان أنه انتشرت دعوات لعقد نشاطين في لبنان بتاريخي 11 و14 فبراير/شباط الجاري، الأول بعنوان "حق السياسي في ثورة البحرين" والثاني بعنوان "البحرين ظلمٌ وظلامة" في فندق الساحة.

وأضاف أن "وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وبالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وجّه كتابين للأجهزة الأمنية طالبا إبلاغ إدارة الفندق فورا بعدم إقامتهما لعدم حصولهما على الأذونات القانونية".

ولفت البيان إلى أنه "تم اتخاذ كافة الإجراءات الاستقصائية اللازمة لجمع المعلومات عن المنظّمين والداعين والمدعوين".

ورأى أن "من شأن هذين النشاطين وفي حال حصولهما، أن يتعرّضا بالإساءة إلى السلطات الرسمية البحرينية ولدول الخليج".

وتابع: "بالتالي يعرقلان الجهود الرسمية المبذولة من قبل الدولة اللبنانية من أجل تعزيز العلاقات مع تلك الدول في ظل المبادرة الكويتية التي التزمت الدولة إزاءها بالقيام بكافة الإجراءات المانعة للتعرض اللفظي أو الفعلي للدول العربية الشقيقة".

وبرز في الساعات الماضية، إعلان "جمعية الوفاق البحرينية" المحظورة في البحرين، عن تنظيمها لقاء في مطعم "الساحة"، تحت عنوان: "البحرين ظلم وظلامة"، لمناسبة "انقضاء 11 عاماً من انطلاق الحراك السلمي الشعبي".

ويأتي هذا، في الوقت الذي لا يزال فيه لبنان ينتظر الرد الخليجي على الجواب الذي تقدم به حول المبادرة الكويتية.

وتضمنت المبادرة الطلب من بيروت عدم التدخل في الشؤون الخليجية والعربية عامة، وتشديد مكافحة تهريب المخدرات من لبنان إلى الخليج، وتطبيق اتفاق الطائف (الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية عام 1989) وقرارات دولية ذات صلة بلبنان.

وتشكل المبادرة محاولة لحل أزمة اندلعت أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بين بيروت والرياض وعواصم خليجية أخرى، إثر تصريحات لوزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي انتقد فيها حرب اليمن.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم الدعوة لقاءات مماثلة في لبنان، ففي ديسمبر/كانون أول الماضي، عقدت جمعية "الوفاق" مؤتمراً في بيروت تحدثت فيه عن "انتهاكات حقوقية" تعرض لها مواطنون في المملكة خلال العامين الماضيين.

وأدان ميقاتي آنذاك، "الإساءة" إلى البحرين، وطلب فتح تحقيق بشأن مؤتمر عقدته جمعية بحرينية "محظورة" في بيروت الأسبوع الماضي، تضمن انتقادات للمنامة.

كما وجَّه مولوي وقتها، بترحيل أعضاء جمعية "الوفاق" من غير اللبنانيين إلى خارج البلاد، على خلفية مؤتمر لها "أساء إلى العلاقة" مع المنامة.