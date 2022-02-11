"حراس الجبل" شوكة عالقة في حلق الاحتلال الإسرائيلي

تسعة شهور من العمل المقاوم بلا كلل أو ملل، وحراس الجبل في بلدة بيتا إلى الجنوب من مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، في مواجهة دائمة مع الجيش الإسرائيلي.

وحراس الجبل هو لقب أطلقه على أنفسهم المقاومون في هذه المنطقة، في إشارة إلى جبل صبيح، الذين أكدوا أنهم لن يستكينوا حتى تفكيك البؤر الاستيطانية وتحرير الجبل من الاحتلال.

وقبل 9 أشهر أقام مستوطنون إسرائيليون بؤرة استيطانية على الأراضي الفلسطينية الخاصة في جبل صبيح، الأمر الذي أثار غضب الأهالي الذين نظموا احتجاجات للمطالبة بإخلاء البلدة، ما أدى إلى نشوب مواجهات مع جيش الاحتلال، وأسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين (8 من بيتا، وشهيد من بلدة يتما القريبة)، إضافة إلى إصابة المئات.

إسرائيل تتحدى الفلسطينيين بإنشاء "أفيتار"

خلال الأسبوع الماضي صادق المستشار القضائي لحكومة إسرائيل، أفيخاي ماندلبليت، على مخطط لإنشاء مستوطنة "أفيتار" على جبل صبيح، وهو ما يعتبر تحدي لأصحاب الأرض من الفلسطينيين، بل كإعلان للحرب.

من جانبها قالت القناة العبرية الرابعة إن الخطوة المقبلة ستكون إنشاء مدرسة دينية، من خلال إعلان أراضي البؤرة أراضيَ دولة، وهي خطوة روّج لها وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، وسيصدر لاحقاً تعليماته بشأن تنفيذها".

الموقف الرسمي الفلسطيني

وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عبرت عن رفضها لقرار إقامة المستوطنة، قائلة: "ندين بأشد العبارات قرارات وعمليات تعميق وتوسيع الاستيطان وعمليات هدم المنشآت والمنازل الفلسطينية".

وأضافت: " القرار الإسرائيلي يأتي في وقت تتواصل به هجمات واعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين ضد المواطنين في منطقة شمال غرب نابلس التي يقع فيها جبل صبيح".

الموقف الشعبي لأهالي الجبل

أزعج القرار الإسرائيلي حراس الجبل الذين ردوا عليه بتصعيد عملياتهم، وإحداث حالة من الإرباك الليلي، متعهدين بمواصلة النضال حتى تحرير الجبل.

العثمانيين أول من حمى جبل صبيح

من جهته قدم نائب رئيس بلدية بيتا، موسى حمايل، أوراق رسمية تثبت ملكية الفلسطينيين للأرض منذ العهد العثماني، وكذب وادعاء الجاني الإسرائيلي.

وقال حمايل: "هذه الأرض فلسطينية، نملك بها أوراق ملكية خاصة منذ العهد العثماني، لا حق لأحد سوانا فيها، ولا يملك لا رئيس الحكومة الإسرائيلية ولا غيره حقا بالتصرف فيها".

وأردف: "منذ قرار إخلاء البؤرة كان القرار هنا الاستمرار بالمسيرات والمقاومة حتى تفكيك البؤرة، ونحن اليوم مستعدون لإكمال المسيرة من أجل ذلك".

واعتبر حمايل أن القرارات الإسرائيلية ما هي إلا تحايل على القانون، أهالي بلدة بيتا، ومحاولة لجس نبض السكان، ومعرفة رد فعلهم، إضافة إلى تلاعب بالمصطلحات لخداع المجتمع الدولي.

وتابع "هذه ليست أراضي دولة، أرضنا محتلة وباعتراف الشرعية الدولية لا يحق لإسرائيل التصرف بها أو تغيير طابعها".

وفي إشارة لمدى أهمية جبل صبيح الاستراتيجية لسلطات الاحتلال، لفت حمايل إلى أنه إذا أُقيمت مستوطنة على الجبل، ستمنع أي تواصل جغرافي بين شمالي الضفة ووسطها.

سلاطين الأرض يرفضون التسليم

"أي قرار إسرائيلي لا يمثلني، فأنا سلطان هذه الأرض، وكل فلسطيني في بلدة بيتا سلطان على أرضه، الدنيا كلها لن تقف أمام السلطان ونحن مستعدون أن نقدم أنفسنا وعائلاتنا فداء للأرض"، كان هذه كلمات حذيفة البيتاوي (37 عاما) ويملك أرضا على قمة جبل صبيح.

وأكد أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي، ولن يسمحوا للمستوطنين بالسيطرة عليها، لافتنا إلى أنه ورث الأرض من أجداده، قائلاً: "لن أتنازل عنها، وسأورثها لأبنائي من بعدي، رويناها بدماء شهدائنا".

واستدرك: "نحن لم نذهب إلى الاحتلال، ولم نشكل عليهم خطر، هم من يأتون إلى أرضنا ويشكلون علينا الخطر، يصادرون الأرض ويقتلون أولادنا".

ووجه البيتاوي رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية قائلاً: "ليس أمامكم سوى خيار وحيد فككوا البؤرة الاستيطانية وأعيدوا الأرض لأصحابها".

وتبلغ مساحة جبل صَبيح 840 دونماً، تعود لفلسطينيين من بلدات بيتا، وقبلان، ويتما، جنوبي نابلس، ويسيطر المستوطنون على نحو 20 دونماً منه.

وعلى مدى سنوات منذ الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية عام 1967، ظلّت بلدة بيتا، التي يقطنها نحو 16 ألف فلسطيني، صامدة في وجه الاستيطان الإسرائيلي، الذي لم يتمكن من أيّ جزء منها.