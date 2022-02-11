سوريا.. أهالي السويداء يتظاهرون احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية

تظاهر المئات اليوم الجمعة في مدينة السويداء جنوبي سوريا مطالبين بتحسين الأوضاع المعيشية في تظاهرة نادرة في المحافظة الدرزية الخاضعة لسيطرة النظام.

ولليوم الخامس على التوالي احتشد متظاهرون في السويداء، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعدما شطبت السلطات من طريق الخطأ 600 ألف أسرة مسجّلة في برنامج للإعانات.

وفي تسجيل فيديو لمنصة "السويداء 24" الإعلامية المحلية يقول شاب بالزي التقليدي الدرزي "انطلقنا لنوحد السوريين وليس لنفرق بينهم، نريد دولة مدنية عادلة".

وفي الفيديو يقول رجل دين درزي مسنّ "غلاء فاحش لا قدرة لنا على العيش، ولا نحصل على حقوقنا لا غاز ولا مازوت"، مضيفا "نريد أن نعيش في وطن يصون كرامتنا وحقوقنا".

واعتبارا من مطلع شباط/فبراير شطبت السلطات الآلاف من السوريين الذين كانوا يستفيدون من برامج إعانات للأغذية والوقود، ما أثار استياء السكان فيما يرزح نحو 90 بالمئة منهم تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة.

وقال نور رضوان لمنصة "السويداء 24" إن المشاركين في التحرّك "بغالبيتهم يتظاهرون للمرة الأولى في حياتهم، والسبب سوء الأوضاع الاقتصادية وقطع الدعم".

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً متشعب الأطراف، تسبب منذ اندلاع الثورة في العام 2011 بمقتل نحو نصف مليون شخص وبدمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.