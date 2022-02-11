لقاء ثلاثي جمع عسكريين لبنانيين وإسرائيليين

أعلن الجيش الإسرائيلي أن ممثلين عنه شاركوا، اليوم الجمعة، في لقاء ثلاثي مع عسكريين لبنانيين، وقائد قوة الأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل).

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث بلسان الجيش، إن اللقاء عُقد في مقر قوات "اليونيفيل" في رأس الناقورة بجنوب لبنان.

وأضاف: "ترأس وفد الجيش الإسرائيلي إيفي ديفرين، رئيس لواء العلاقات الخارجية في الجيش، وحضره (ستيفانو ديل كول) قائد اليونيفيل المنتهية ولايته، ومسؤولون عسكريون لبنانيون"، دون تحديد هوياتهم.

وقال أدرعي إن دفرين عرض خلال الاجتماع، ما ادعى أنها الانتهاكات اللبنانية لقرار مجلس الأمن 1701، والتي تركزت على وجود حزب الله في جنوب لبنان، ووجود أسلحة محظورة فيه.

وأضاف: "توجه ديفرين إلى قائد اليونيفيل المنتهية ولايته (ديل كول)، شاكرًا إياه على جهوده ومساهمته في حالة الاستقرار على حدود إسرائيل الشمالية".

ولفت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن هذا الاجتماع حُدد مسبقًا، ويشكل جزءا من آلية منع الاحتكاك على طول الخط الأزرق.

ولم يصدر تعقيب من الجيش اللبناني، بشأن هذا اللقاء.