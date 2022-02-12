وزارة الخارجية البحرينية: تعيين ضابط إسرائيلي في المملكة تم في إطار تحالف دولي لتأمين حرية الملاحة

أعلنت وزارة الخارجية البحرينية أن تعيين ضابط إسرائيلي في المملكة يأتي في إطار تحالف دولي "لتأمين حرية الملاحة بالمنطقة".

جاء ذلك في بيان صادر السبت عن الوزارة نشرته الوكالة البحرينية الرسمية، بعد تداول وسائل إعلام أخبار تفيد بتعيين ضابط كبير في البحرية الإسرائيلية بالمملكة، وسيكون بمثابة ضابط اتصال للأسطول الأمريكي الخامس.

وأفادت الوزارة، بأن "ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام الأجنبية عن إلحاق ضابط إسرائيلي يأتي في إطار ترتيبات متعلقة بتحالف دولي يضم أكثر من 34 دولة".

وأضافت: "مهمة هذا التحالف تأمين حرية الملاحة في المياه الإقليمية وحماية التجارة الدولية ومواجهة أعمال القرصنة والإرهاب في المنطقة".

ولم تذكر الوزارة تفاصيل أكثر عن التحالف والضابط أو المهام المخولة إليه، إلا أن وسائل إعلام محلية وعبرية قالت إنه سيتمركز في المنامة بشكل دائم، خلال الأسابيع المقبلة.

وأضافت وسائل الإعلام، أن الاتفاق على هذه الخطوة تم خلال زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إلى المملكة، في 2 فبراير/شباط الجاري.

والبحرين ضمن دول عربية طبعت علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل عام 2020، هي الإمارات والمغرب والسودان، وذلك برعاية أمريكية.