اليمن.. الحوثيون يتمكنون جزئيا من كسر حصار الجيش على مدينة حرض

قال مسؤول حكومي يمني، السبت، إن "الحوثي" تمكنت جزئيا من كسر الحصار الذي يفرضه الجيش على مدينة حرض (غرب) الخاضعة لسيطرتها، إثر هجمات عنيفة أوقعت 400 قتيل من الجماعة.

والجمعة، أعلن الجيش اليمني تحرير 80 بالمئة من مدينة حرض الاستراتيجية من أيدي جماعة "الحوثي".

وقال وكيل أول محافظة الحديدة (غرب) وليد القديمي، إن "مسلحي الحوثي المتحصنين داخل مدينة حرض شنوا هجمات انتحارية ضد قوات الجيش أوقعت 400 قتيل في صفوفهم"، دون أن يتطرق إلى خسائر لدى الجيش.

وأقر القديمي، في تغريدة، "أنهم (الحوثيين) تمكنوا من فك الحصار عن حرض من جهة الشرق".

وأضاف: "ما زال أبطال الجيش يقاتلون حتى اللحظة (..) ومعركة حرض جزء من معركتنا الوطنية ضد الحوثيين".

واعتبر "أن صمود الحوثي في حرض ناتج عن قاعدة عسكرية قوية بخبراء إيرانيين وآخرين من حزب الله اللبناني"، دون مزيد من التفاصيل.

وحتى الساعة 18:30 (تغ) لم تصدر إفادة من الجيش اليمني أو جماعة الحوثي بشأن تطورات المعركة في حرض.

وتعتبر حرض الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، إحدى المدن اليمنية المهمة، كونها تحتوي على منفذ بري حيوي مرتبط بالسعودية، يعد واحدا من أهم منافذ اليمن.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة، المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.