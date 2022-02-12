7 دول عربية تدعو رعاياها إلى مغادرة أوكرانيا

دعت 7 دول عربية، السبت، رعاياها في أوكرانيا إلى مغادرتها، كما حثت الراغبين في السفر إليها على تأجيله في الوقت الراهن.

جاء ذلك وفق بيانات رسمية منفصلة للسفارة الإماراتية ونظيرتيها المغربية والسعودية لدى كييف، ووزارة الخارجية في كل من الكويت والعراق والأردن وفلسطين.

وحثت السفارة الاماراتية لدى كييف، مواطنيها على تأجيل سفرهم حاليا إلى أوكرانيا، ورعاياها هناك إلى التواصل معها.

فيما طالبت الخارجية الكويتية، رعاياها الراغبين في السفر إلى أوكرانيا بتأجيل سفرهم بالوقت الراهن، ورعاياها هناك إلى المغادرة حفاظا على سلامتهم.

بدورها، حثت وزارة الخارجية العراقية رعاياها في أوكرانيا على مغادرة البلاد وعدم السفر إليها، حرصا على "أمن وسلامة الجالية".

وأهابت سفارة السعودية لدى أوكرانيا، المواطنين بتأجيل سفرهم إلى كييف في الوقت الراهن، ورعاياها هناك بسرعة التواصل مع السفارة لـ"تسهيل مغادرتهم فوراً".

كما دعت وزارة الخارجية الفلسطينية رعاياها "الذين لا عمل ضروري لهم في أوكرانيا إلى مغادرتها"، وأوصت "بعدم السفر إلى كييف حاليا".

في سياق متصل، دعت وزارة الخارجية الأردنية مواطنيها، إلى "عدم السفر لأوكرانيا ومغادرتها لمن يتواجدون فيها نظرا إلى التطورات الراهنة هناك".

كما أوصت السفارة المغربية في كييف رعايا بلادها "بمغادرة أوكرانيا حرصا على سلامتهم"، داعية مواطنيها إلى "عدم السفر حاليا إليها".

والجمعة، طلب الاتحاد الأوروبي من موظفيه الدبلوماسيين مغادرة أوكرانيا، باستثناء الذين لهم أولوية قصوى، كما دعت بريطانيا وكندا والدنمارك والنرويج وهولندا، رعاياها لمغادرتها، في وقت صعدت فيه واشنطن من تحذيراتها بشأن غزو روسي محتمل لأوكرانيا.

وتتهم الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، روسيا بحشد قوات قرب الحدود الأوكرانية، لكن روسيا ترفض هذه الاتهامات بشأن تحركات قواتها داخل أراضيها، وتنفي وجود أي خطط عدوانية لديها تجاه أوكرانيا.