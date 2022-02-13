إصابة نائب عربي بالكنيست إثر اعتداء مستوطنين عليه بـالشيخ جراح

أصيب النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي، أحمد الطيبي، بجروح طفيفة، إثر اعتداء مستوطنين عليه أثناء تواجده بحيّ الشيخ جراح، وسط القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان أنّ المستوطنين اعتدوا، الأحد، على النائب الطيبي الذي رافقه النائب العربي الآخر في الكنيست أسامة السعدي.

وجاء الاعتداء أثناء تواجد النائبين في حيّ الشيخ جراح، للتضامن مع أهاليه الذين يتعرضون لاعتداءات مستمرة يقوم بها المستوطنون منذ السبت.

وأصيب الطيبي، بجروح طفيفة في رجله، بحسب الشهود، حيث قدمت له طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني العلاج ميدانيًا.

ومنذ أمس السبت، يقوم المستوطنون باعتداءات مستمرة ضد الفلسطينيين في الحيّ.

ومساء السبت، وصل عدد من المستوطنين إلى الشيخ جراح، وتجمعوا أمام منزل عائلة يهودية تعرض الجمعة للحرق من قبل مجهولين.

وفجرت زيارة المستوطنين للحي مواجهات مع سكانه الفلسطينيين، واعتقلت الشرطة الإسرائيلية 5 منهم، بحسب المصدر ذاته.

والأحد، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الأحد، فلسطينيا، واعتدت على آخرين في الحي، بعدما نفذ النائب في الكنيست، بن غفير تهديده وافتتح مكتبًا برلمانيًا هناك.

وقال شهود عيان إن عشرات المستوطنين اقتحموا حي الشيخ جراح، برفقة النائب بن غفير.

وأوضح الشهود أن الشرطة الإسرائيلية اعتدت بالضرب وأطلقت قنابل الغاز والصوت على عشرات الفلسطينيين المحتجين على زيارة النائب