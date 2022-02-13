المرزوقي: لا حوار مع "الانقلاب" وعلى المعارضة إعداد البديل

قال الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، الأحد، إنه "لا حوار مع الانقلاب"، مطالبا بعزل الرئيس قيس سعيّد لأنه "أصبح غير شرعي"، وداعيا المعارضة لإعداد البديل.

جاء ذلك في كلمة للمرزوقي من باريس عبر الفيديو في الوقفة الاحتجاجية التي ينفذها بالعاصمة تونس، حراك "مواطنون ضد الانقلاب-المبادرة الديمقراطية"، لمساندة استقلال القضاء ورفض قرارات سعيد المعلن عنها منذ 25 يوليو/تموز 2021، وسط تعزيزات أمنية.

وقال المرزوقي: "ليس هناك أي حل مع الانقلاب إلا نهايته".

وأضاف: "أنا رجل الحوار وأحب الحوار، ولكن التجربة أثبتت أنه لا حوار مع الاستعمار، ومع الصهيونية، و مع الفصل العنصري، ومع الاستبداد".

وشدّد المرزوقي على أنه "يجب عزل الرئيس الذي أصبح غير شرعي "، على حد قوله.

وطالب بـ"اجتماع كل الديمقراطيين في تونس أولا (يقصد المعارضة)، لقيادة هذه المرحلة الدقيقة والصعبة لإسقاط الانقلاب وثانيا لإعداد البديل".

وينفي الرئيس التونسي قيس سعيد عن قراراته صفة الانقلاب ويقول أنه يعمل "وفق الدستور".

والسبت، أعلنت الرئاسة التونسية، أن سعيد وقع مرسوما باستحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، وذلك بعد إعلانه قبل أيام أن المجلس الحالي أصبح من الماضي.

وتشهد تونس أزمة سياسية حادة، منذ 25 يوليو/ تموز 2021، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.