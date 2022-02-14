آلاف اللبنانيين يحيون الذكرى الـ 17 لاغتيال رفيق الحريري

تجمّع الآلاف من المناصرين لتيار المستقبل اللبناني، اليوم الإثنين، وسط بيروت، أحياء الذكرى الـ 17 لاغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري.

ووفق مصادر صحفية، زار رئيس الحكومة السابق رئيس تيار المستقبل الحالي سعد الحريري، ضريح والده في بيروت، وسط الجماهير المحتشدة.

وغادر الحريري من دون الإدلاء بأي تصريح، مكتفيا بتوجيه التحية للجمهور.

وللمرة الأولى منذ 17 عاما تحل ذكرى اغتيال الراحل دون حفل سياسي ضخم كما جرت العادة، واقتصر إحياء الذكرى على وقفة أمام الضريح من قبل مناصرين ومسؤولين سياسيين، وذلك عقب شهر من إعلان سعد الحريري تعليق عمله السياسي وعدم المشاركة بالانتخابات النيابية المقبلة.

من جهته، قال رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إن ذكرى رفيق الحريري ستبقى محطة مضيئة في تاريخ هذا الوطن، بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها في كل المجالات وشكلت علامة فارقة لا يمحوها الغياب او يُخمد وهجها.

وتابع: "في هذا الظرف العصيب الذي نمر به نستذكر بشكل خاص حكمته وعزمه في مواجهة كل التحديات والصعوبات".

واغتيل الحريري في 14 فبراير/شباط 2005، في انفجار استخدمت فيه 1800 كيلو غرام من مادة تي إن تي، مع 21 شخصا آخرين، بينهم وزير الاقتصاد باسل فليحان، الذي كان برفقته في سيارته.

وعام 2020، أدانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان غيابيا، سليم عياش، وهو عضو في حزب الله بعملية الاغتيال، بينما برأت 3 متهمين آخرين ينتمون للحزب، ورأت أنه لا دليل على أن قيادة حزب الله كان لها دور في عملية الاغتيال.

ويرفض حزب الله تلك الاتهامات، ويقول إنه لا يعترف بالمحكمة، على اعتبار أن هدفها الانتقام منه وتوريطه في جريمة يتهم إسرائيل بتنفيذها.