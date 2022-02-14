إسرائيل تعتقل 7 صيادين فلسطينيين قُبالة شواطئ غزة

قالت نقابة الصيادين الفلسطينيين، اليوم الإثنين، إن قواتا من سلاح البحرية الإسرائيلي اعتقلت سبعة صيادين، قُبالة شواطئ شمالي قطاع غزة.

وصرح نزار عيّاش، نقيب الصيادين بغزة، أن الصيادين السبعة من عائلة الهسّي الفلسطينية، وتم اعتقالهم خلال ممارسة أعمالهم في بحر شمالي غزة.

وأوضح أن سلاح البحرية الإسرائيلي اقتاد قارب الصيادين السبعة، وهم على متنه، إلى جهة غير معروفة.

وعادة ما يتعرض الصيادون الفلسطينيون لعمليات اعتقال ومصادرة قواربهم، وفق مؤسسات حقوقية، إضافة لانتهاكات إسرائيلية أُخرى.

وبحسب وزارة الزراعة الفلسطينية، فإن مهنة الصيد تضم نحو 4 آلاف صياد، فيما يعمل 1300 مركب صيد في بحر القطاع.

ومنذ عام 2007، تفرض إسرائيل حصارا على سكان غزة، وهم أكثر من مليوني فلسطيني، نجم عنه تدهور كبير في الأحوال الاقتصادية والمعيشية.