الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال يعلنون الإضراب عن الطعام ليوم واحد

أعلن الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، اليوم الإثنين، إضرابهم عن الطعام ليوم واحد، رفضا لإجراءات إسرائيل التنكيلية بحقهم.

وأضاف نادي الأسير الفلسطيني، في بيانه أن الإضراب يأتي رفضا لاستمرار إدارة سجون الاحتلال بإجراءاتها التنكيلية العقابية الممنهجة بحقهم.

وذكر أنه من بين تلك الإجراءات حرمان الأسرى من زيارة الأهل والكنتين (الشراء من متجر السجن) لشهر كامل.

وأوضح نادي الأسير أن خطوة الإضراب هي جزء من البرنامج النضالي الذي أعلنت عنه لجنة الطوارئ الوطنية (تمثل كافة الأسرى)، والذي ارتكز بشكلٍ أساس على التمرد ورفض قوانين إدارة السجون، وبمشاركة كافة الفصائل.

وأشار النادي إلى وجود حالة من التّوتّر الشّديد تسود السّجون لليوم التاسع على التوالي، بعد إقدام إدارة السّجون على تقليص المدّة التي يقضيها الأسرى في الفورة (ساحة بالسجن يخرج إليها الأسرى من غرفهم)، وأيضا تقليص عدد الأسرى المسموح لهم بالخروج معا.

وذكر نادي الأسير أن تلك الإجراءات اُتخذت بعد تمكن ستة أسرى من الفرار من سجنهم في سبتمبر/أيلول الماضي، قبل أن يتم إعادة اعتقالهم.

وقال إنّ الأسرى يُغلقون الأقسام، ويمتنعون عن الخروج للفحص الأمني اليومي وللساحات لليوم التاسع على التوالي.

ويقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي نحو 4500 أسير بينهم 34 امرأة و180 طفل.