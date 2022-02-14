النظام السوري يقتل 6 بينهم طفلان في قصف مدفعي في ريف إدلب

قتل ستة أشخاص من عائلة واحدة بينهم طفلان في قصف مدفعي للنظام السوري على قرية معارة شمال غربي سوريا السبت.

وذكر السكان أن أفراد الأسرة كانوا خارج منزلهم يستمتعون بالطقس المشمس ويحتسون الشاي عندما سقطت القذيفة. وعقب القصف حلقت طائرات استطلاع على مستوى منخفض في محيط قرية معارة النعسان بريف إدلب.

وقالت جماعة الدفاع المدني السوري المعارضة (الخوذ البيضاء) إن الطفلين يبلغان من العمر ثلاثة إلى سبعة أعوام. وقالت إن 65 طفلا قتلوا في حملة قصف شنها نظام بشار المدعوم من روسيا على إدلب خلال الأشهر الستة الماضية.

كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط قتلى. وأشار إلى أن قوات النظام قصفت أيضا مناطق حول قريتي كفر عمة وتقاد غربي مدينة حلب.