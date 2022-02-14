بعد 5 أيام تحت الأنقاض.. إنقاذ عامل التنقيب بموريتانيا

أعلنت السلطات الموريتانية، اليوم الإثنين، انتشال شخص على قيد الحياة بعد 5 أيام من انهيار بئر للتنقيب عن الذهب كان بداخله مع 7 أشخاص آخرين.

وقالت شركة معادن موريتانيا الحكومية، إن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال حمود عبد الكريم، وهو على قيد الحياة، وإن فريقا طبيا قدم الإسعافات الأولية له قبل نقله إلى العاصمة نواكشوط.

وأضافت: "تمكنت الفرق من انتشال حمود عبد الكريم برفق ومهارة بعد أن سمعت صوته تحت الأنقاض وتأكدت من حياته".

وأشارت الشركة إلى أنها تمكنت حتى الآن من استخراج جثامين 4 من الأشخاص الثمانية الذين انهار عليهم البئر فيما تستمر جهود انتشال البقية.

ويوم الخميس الماضي، أعلنت شركة معادن موريتانيا فقدان 8 أشخاص، جراء انهيار بئر للتنقيب عن الذهب شمالي البلاد.

ومنذ عام 2018، تسمح السلطات الموريتانية بالتنقيب يدوياً عن الذهب السطحي في مناطق واسعة شمالي البلاد.

ويواجه المنقبون عن الذهب السطحي شمالي موريتانيا مخاطر متعددة، بينها الانهيارات التي تحدث من حين لآخر للحفر العميقة التي كثيرا ما تتسبب في وفيات وإصابات.