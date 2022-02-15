حماس والجهاد الإسلامي تدينان زيارة رئيس وزراء إسرائيل للبحرين

أدانت حركتا حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين، استقبال البحرين لرئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت، يوم أمس الإثنين، في زيارة هي الأولى من نوعها.

جاء ذلك في بيانين منفصلين صدرا عن الحركتين، حيث أعربت حماس عن أسفها الشديد لاستقبال مملكة البحرين، رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وقالت: "(بينيت) المسؤول وحكومته عن سياسات العقاب الجماعي وجرائم التهجير والاستيطان والعنصرية، التي ما زالت ترتكب ضدّ شعبنا الفلسطيني في القدس المحتلة وحيّ الشيخ جرّاح، ونابلس، وجنين، وغزَّة المحاصرة".

وأضافت: "هذه الزّيارات التي يقوم بها قادة الاحتلال لعواصمنا العربية والإسلامية، لن توفّر له شرعية مزعومة، ولن تغطّي على جرائمه وإرهابه وعنصريته، كما أنَّها لن تجلب الخير والأمن والاستقرار لمنطقتنا وشعوبها، التي ما زالت تعاني من هذا المشروع الصهيوني الاستعماري".

وتابعت: "نعبر عن اعتزازنا بمواقف الشعب البحريني الشقيق، الرافضة للتطبيع مع الاحتلال، والدَّاعمة والمؤيّدة لحقوق شعبنا وعدالة قضيته الوطنية".

وجددت حماس رفضها للتطبيع مع إسرائيل، داعية الدول العربية والإسلامية للتراجع عن هذا المسار الخاطئ.

من جانبها قالت حركة الجهاد الإسلامي: "نعتبر التطبيع بكل أشكاله واستقبال المسؤولين الصهاينة تشجيعاً لعدوانهم على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".

وأوضحت: "وجود أي صهيوني في أي بلد عربي هو تدنيس للأرض العربية، ولن يحقق لدول وشعوب الأمة أي منفعة، وإنما يجلب التهديد والخطر لبلادنا".

ودعت الشعب البحريني وكل شعوب الأمة العربية والإسلامية إلى استمرار رفضهم للتطبيع، والتنديد بكل المطبعين والمتحالفين مع الاحتلال.

وكانت إسرائيل والبحرين أعلنتا عام 2020 عن تطبيع العلاقات بينهما.