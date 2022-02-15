حملة أمنية واسعة على تجار المخدرات في العراق

أعلنت وزارة الداخلية العراقية القبض على أكثر من 1300 تاجر مخدرات في يناير/ كانون الثاني الماضي ومتعاطي.

وقال مدير إعلام مكافحة المخدرات في الوزارة بلال صبحي، لوكالة الأنباء العراقية، إنه "تم القبض على أكثر من 1300 متهما من تجار ومروجي المخدرات الشهر الماضي".

وتابع قائلًا: "إضافة إلى ضبط أكثر من 32 كيلوغراماً من المواد المخدرة بواقع مليون و117 ألف حبة من حبوب الكبتاجون والمؤثرات العقلية"، في الفترة ذاتها.

وأوضح صبحي أن "العصابات الإجرامية تحاول فتح ثغرة في المحافظات الحدودية لتدمير المجتمع وتدمير الاقتصاد الوطني عن طريق إدخال المواد المخدرة".

وأشار إلى "وجود تجار محليين يتاجرون بالمواد المخدرة مرتبطين بتجار دوليين، وأن لدى وزارة الداخلية معلومات عن أسماء التجار داخل العراق وخارجه".

وبيّن أن "تجار المخدرات يهربون من القوات الأمنية ويتخفون في الأهوار والصحراء".

ويعّد العراق ممرا رئيساً لتهريب المخدرات الإيرانية والأفغانية والباكستانية إلى دول الخليج العربي، فيما أصبح لاحقا وفقا لتصريحات المسؤولين العراقيين من بين الدول المتعاطية للمخدرات.

وكان العراق قبل عام 2003 من البلدان النظيفة في تعاطي والترويج والمتاجرة بالمخدرات، لكن بعد الأحداث بعد إسقاط نظام صدام حسين وتراجع الوضع الأمني بدأت المخدرات تلقى رواجاً.